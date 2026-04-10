Блогера оштрафовали за поездку на джипе по Каспийскому морю
Штраф составил 86 500 тенге.
Сегодня 2026, 08:54
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
132Фото: Pixabay.com
Блогер из Узбекистана Илхомжон Йолчиев получил штраф за то, что проехался на внедорожнике по Каспийскому морю, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.
Видео поездки блогер опубликовал в своём Instagram и набрало почти 30 тысяч просмотров. Казахстанский паблик Buzyqmedia в соцсети Threads также показал кадры, на которых видно, как Йолчиев полностью въезжает на автомобиле в воды Каспийского моря в районе урочища Бозжыра.
В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что блогера привлекли к ответственности по статье 505 КоАП РК («Нарушение правил благоустройства территорий городов и населённых пунктов») и оштрафовали на 20 МРП, что составляет 86 500 тенге.
