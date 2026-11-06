Другие кредиты не станут помехой: на какие машины и жилье банк может дать заем

Если у вас уже есть кредиты, банк может отказать в новом займе, потому что вы и так много платите. Но для некоторых займов это правило не работает, и Национальный банк продлил такие послабления еще на несколько лет.

Что такое долговая нагрузка

Прежде чем выдать кредит, банк считает, какую часть зарплаты человек уже отдает на погашение долгов. Это и есть коэффициент долговой нагрузки, или КДН.

Представьте, что вы получаете зарплату и большая ее часть уже уходит на ежемесячные платежи по кредитам. Тогда банк решит, что новый заем вы не потянете, и откажет. Так государство защищает людей от того, чтобы они не набрали долгов больше, чем могут вернуть.

Для каких займов правило не действует

Есть займы, при которых банк не обязан смотреть на вашу долговую нагрузку. Нацбанк проанализировал рынок ипотеки и автокредитов и решил оставить эти исключения.

Первое, это займы в рамках системы жилищных строительных сбережений, когда человек копит на жилье и потом получает кредит. Здесь послабление продлили до 31 декабря 2029 года.

Второе, это некоторые автокредиты. Для них исключение будет действовать до 31 декабря 2027 года, но только в трех случаях, и во всех машина остается в залоге у банка.

Если вы покупаете новую машину, на которой еще никто не ездил и которую впервые регистрируют в Казахстане.

Если покупаете подержанную машину и сразу вносите не меньше половины ее стоимости.

Если покупаете машину, которой не больше трех лет, и вносите не меньше 30% ее цены.

Что это значит на практике

Например, вы хотите купить подержанный автомобиль за 6 млн теңге. Если сразу внесете 3 млн, то есть половину, банк может выдать кредит на остальное, даже если у вас уже есть другие займы.

Окончательное решение все равно остается за банком, он оценивает и доход, и кредитную историю.

Правила могут ужесточить

Нацбанк будет следить за ситуацией на кредитном рынке весь 2027 год. Если риски в отдельных видах кредитования начнут расти, регулятор может ввести дополнительные меры с учетом долговой нагрузки населения.

Изменения внесут в постановление Правления Нацбанка от 25 августа 2025 года №52 о макропруденциальных нормативах и лимитах.