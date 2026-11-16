Узнали, где раки зимуют: в Карагандинской области изъяли 2,5 тонны незаконного улова

Грузовик, «ГАЗель», 115 палетов и больше двух с половиной тонн раков. В Приозерске Карагандинской области полицейские задержали восемь человек, которых подозревают в незаконной добыче и продаже раков в особо крупном размере.

Подозреваемым от 23 до 50 лет. Вышли на них сотрудники природоохранной полиции и управления по борьбе с организованной преступностью областного департамента полиции во время рейда «Браконьер».

Улов впечатляет. У группы изъяли 2 557 килограммов раков. Вместе с ними вещдоками стали 115 палетов, грузовик и микроавтобус «ГАЗель», на которых, предположительно, возили добычу.

По предварительным подсчетам, ущерб государству составил почти 20 млн теңге.

Возбуждено уголовное дело. Все восемь человек задержаны, двоих поместили в изолятор временного содержания. Полицейские выясняют все обстоятельства и ищут возможных других участников схемы.