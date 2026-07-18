В 117 сельских медпунктах рагандинской области внедрили телемедицинские технологии

Это один из 655 объектов первичной медико-санитарной помощи, построенный в рамках национального проекта, реализованного по поручению Главы государства.



Эта врачебная амбулатория, обслуживающая свыше полутора тысяч жителей, включая свыше 400 детей, полностью оснащена современным оборудованием и укомплектована кадрами.

Здесь сельчане могут получать широкий спектр медицинской помощи – от доврачебного приема и вакцинации до консультативно-диагностической помощи и телемедицинских услуг, не выезжая в районный и областной центр.

Также в новой амбулатории предусмотрена реабилитация для пациентов после инсульта и сложных вмешательств, кабинет физиотерапии, койки дневного стационара, созданы условия для приема беременных женщин.

«В Карагандинской области построено наибольшее количество (92) новых сельских объектов здравоохранения из общих 655 по республике. Но наша задача не ограничивается строительством. Сегодня важно наполнить эти объекты современными технологиями, кадрами и сделать качественную специализированную медицинскую помощь доступной каждому жителю, независимо от того, где он проживает. Телемедицина становится одним из ключевых инструментов решения этой задачи», - отметила Акмарал Альназарова.



В сельской амбулатории министру продемонстрировали процесс консультирования пациента с участием профильного специалиста областного онкоцентра с использованием телемедицинской платформы.

Дистанционные технологии позволяют оперативно получать экспертные заключения и корректировать тактику лечения без направления пациента в крупные медицинские центры.

С 2025 года Министерством здравоохранения на базе 117 сельских медицинских организаций Карагандинской области проводится пилотирование телемедицинских технологий с обучением медработников.

Жителям доступны консультации кардиологов, аритмологов, ангиохирургов, травматологов, нейрохирургов, оториноларингологов, детских специалистов и онкологов и других специалистов.

Ожидается, что повсеместное внедрение телемедицинских услуг повысит эффективность диагностики на первичном уровне, позволит оптимизировать нагрузку на медицинских работников и сократить время ожидания медицинской помощи.

В 2025 году было оказано 3,87 млн телемедицинских услуг, что на 19% выше показателей предыдущего года. На сегодняшний день пациентам дистанционно доступны 118 видов медицинских услуг.