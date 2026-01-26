В 12 регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение
На вторник, 27 января, штормовое предупреждение объявлено в 12 областях Казахстана.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На вторник, 27 января, штормовое предупреждение объявлено в 12 областях Казахстана, сообщает BAQ.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".
По данным синоптиков, в ряде регионов ожидаются туман, снег, метель, гололед и усиление ветра.
Область Жетысу
Ночью на севере и западе области прогнозируется туман. Днем в районе Алакольских озер ожидается северо-восточный ветер с порывами до 15–20 м/с.
Мангистауская область
Ночью и утром на западе, юге и в центре области ожидаются туман и гололед. На северо-востоке ночью прогнозируется сильный мороз до –20…–22 градусов. В Актау ожидается гололед.
Северо-Казахстанская область
На западе и севере области, а также в Петропавловске ожидается туман.
Западно-Казахстанская область
Туман прогнозируется на западе, севере и востоке региона. В Уральске ночью и утром также ожидается туман.
Павлодарская область
На севере области ночью и утром возможен туман.
Область Абай
Ночью на востоке, юге и в центре ожидаются снег и метель. Днем осадки и метель прогнозируются на западе, севере и в центре области. Ветер северо-восточный и восточный, днем в центре порывы до 15–20 м/с. Также ожидается туман.
Восточно-Казахстанская область
Ночью прогнозируются снег и метель, днем — на западе, севере и востоке области. На севере и юге ожидается туман, ночью на юго-востоке ветер усилится до 15–20 м/с.
Кызылординская область
В регионе ожидаются туман и гололед. В Кызылорде утром и днем прогнозируется гололед, временами туман.
Область Улытау
Ожидаются снег и низовая метель. На севере, юге и в центре области — туман.
Костанайская область
На юге области прогнозируются снег и низовая метель. На западе, севере и юге — туман.
Карагандинская область
Ожидаются снег и низовая метель, а также туман на западе, севере и юге региона.
Акмолинская область
На юге и востоке области прогнозируется небольшой снег и низовая метель.
Ранее синоптики предупреждали о сильных морозах, которые ожидаются в одном из регионов Казахстана 27 января.
Самое читаемое
- В Алматинской области планируют открыть спеццентры для трудоустройства в Корею
- Социальная помощь в Казахстане пройдет "фильтрацию": какие выплаты могут сократить и почему
- Конфликт с Сапиевым: Есимханов выступил с заявлением
- В Конституции Казахстана предложили новый порядок кадровых назначений
- Костанайские волонтёры помогают пожилым людям убирать снег