На вторник, 27 января, штормовое предупреждение объявлено в 12 областях Казахстана, сообщает BAQ.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, в ряде регионов ожидаются туман, снег, метель, гололед и усиление ветра.

Область Жетысу

Ночью на севере и западе области прогнозируется туман. Днем в районе Алакольских озер ожидается северо-восточный ветер с порывами до 15–20 м/с.

Мангистауская область

Ночью и утром на западе, юге и в центре области ожидаются туман и гололед. На северо-востоке ночью прогнозируется сильный мороз до –20…–22 градусов. В Актау ожидается гололед.

Северо-Казахстанская область

На западе и севере области, а также в Петропавловске ожидается туман.

Западно-Казахстанская область

Туман прогнозируется на западе, севере и востоке региона. В Уральске ночью и утром также ожидается туман.

Павлодарская область

На севере области ночью и утром возможен туман.

Область Абай

Ночью на востоке, юге и в центре ожидаются снег и метель. Днем осадки и метель прогнозируются на западе, севере и в центре области. Ветер северо-восточный и восточный, днем в центре порывы до 15–20 м/с. Также ожидается туман.

Восточно-Казахстанская область

Ночью прогнозируются снег и метель, днем — на западе, севере и востоке области. На севере и юге ожидается туман, ночью на юго-востоке ветер усилится до 15–20 м/с.

Кызылординская область

В регионе ожидаются туман и гололед. В Кызылорде утром и днем прогнозируется гололед, временами туман.

Область Улытау

Ожидаются снег и низовая метель. На севере, юге и в центре области — туман.

Костанайская область

На юге области прогнозируются снег и низовая метель. На западе, севере и юге — туман.

Карагандинская область

Ожидаются снег и низовая метель, а также туман на западе, севере и юге региона.

Акмолинская область

На юге и востоке области прогнозируется небольшой снег и низовая метель.

Ранее синоптики предупреждали о сильных морозах, которые ожидаются в одном из регионов Казахстана 27 января.