14 марта в 12 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает BAQ.KZ.

Так, на западе, севере, юге Костанайской области, ночью и утром на северо-востоке Мангистауской области, на западе, севере Актюбинской области ожидается туман.

На севере, востоке, юге Карагандинской области ожидаются туман, гололед.

В Акмолинской области ожидаются ночью на юге, востоке области небольшой снег, низовая метель, гололед, днем на юге, востоке области небольшие осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, юге, в центре области Улытау ожидаются туман, гололед.

На западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидается туман.

На востоке, в горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Павлодарской области ожидаются осадки (снег, дождь), низовая метель, гололед. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, днем в центре, на юге области 15-20 м/с.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель, гололед. На западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

На юге, в предгорных, горных районах Алматинской области временами ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный на юге, в предгорных, горных районах области временами порывы 18 м/с.