Пенсионеры становятся волонтерами и изучают ИИ: что предлагает Алматы старшему поколению

Более 10,8 тыс. пенсионеров зарегистрированы в Центре активного долголетия Алматы по состоянию на июль 2026 года. За четыре года число участников выросло более чем в 13 раз – с 833 человек в 2022 году до 10 806.

Об этом на площадке Региональной службы коммуникаций Алматы рассказала директор Центра Сауле Бекетаева.

Сегодня Центр работает на четырех площадках: в центральном отделении, в Медеуском и Бостандыкском районах, а также во Дворце спорта имени Балуана Шолака. Ежедневно его отделения посещают в среднем 700-800 человек.

Чем занимаются пенсионеры

Центр предлагает более 70 видов услуг по медицинско-оздоровительному, образовательному, культурному, спортивному, психологическому, правовому и социальному направлениям.

Пенсионеры могут бесплатно посещать занятия по лечебной физкультуре, йоге, цигуну, скандинавской ходьбе, танцам, рукоделию и вокалу. Также доступны курсы компьютерной грамотности и иностранных языков, консультации психолога и врача.

Как растет интерес к обучению

Заметный рост показывает программа «Серебряные университеты». Совместно с пятью ведущими вузами страны пенсионеры изучают иностранные языки, цифровую грамотность, искусственный интеллект, мобилографию и кибербезопасность.

В 2025 году программу прошли 651 человек, а в 2026 году ее охват увеличился до 3 885 участников.

Также в Центре реализуются проекты «Агрокраудсорсинг» и «Алматы әжелері», проводятся занятия по развитию памяти, цифровой и финансовой грамотности, использованию онлайн-госуслуг и здоровому образу жизни.

Пенсионеры стали волонтерами

Отдельное направление работы Центра – «серебряное волонтерство». Уже два года активные пенсионеры самостоятельно проводят занятия по рукоделию, игре на гитаре и вокалу.

Пятнадцать волонтеров ведут клубы по интересам, которые объединяют более тысячи человек. Таким образом, участники Центра не только получают услуги, но и сами становятся наставниками и организаторами.

Как пенсионеры представляют Алматы за рубежом

Участницы проекта «Алматы әжелері» представили Казахстан в семи странах на международных фестивалях и показах. Они знакомили зарубежную аудиторию с казахстанской культурой, национальной одеждой и традициями.

Творческие коллективы Центра также участвуют в городских, республиканских и международных выставках. Созданы танцевальные коллективы и инструментальные ансамбли, а два театра представляют спектакли на сценах городских театров.

По словам Сауле Бекетаевой, цель Центра заключается не только в поддержании здоровья пожилых людей, но и в создании возможностей для общения, обучения, творчества и сохранения чувства востребованности.