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В 150 селах Казахстана улучшат доступ к питьевой воде

В них проживают около 500 тысяч человек.

Сегодня, 12:14
АВТОР
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pixabay Сегодня, 12:14
Сегодня, 12:14
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Фото: pixabay

 До конца 2025 года в Казахстане в 150 селах улучшат доступ к питьевой воде, сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, передает BAQ.KZ.

С начала 2025 года построено порядка 250 км водопроводных сетей. До конца года планируется ввести в эксплуатацию 10 проектов в 6 областях.

"Реализация этих проектов позволит улучшить водоснабжение 150 сельских населенных пунктов, в которых проживает около 500 тысях человек, в том числе 4 села будут впервые подключены к централизованному водоснабжению",- сказал министр на заседании правительства. 

Нуржан Нуржигитов добавил, что параллельно с этим ведется разработка проектно-сметной документации по 6 проектам реконструкции групповых водопроводов в трех областях - Акмолинской, Туркестанской и Северо-Казахстанской.

Эти проекты предусматривают реконструкцию 102 км водопроводных сетей, что позволит улучшить  водоснабжение в 202 населенных пунктах с общей численностью населения 335 тыс. человек.

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