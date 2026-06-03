В 16 школах Мангистауской области внедряют технологии искусственного интеллекта

По информаци акимата, в сфере транспорта и логистики сохраняется положительная динамика. За первые четыре месяца текущего года индекс физического объема в этой сфере составил 111,1%. В регионе реализуются крупные проекты по модернизации железнодорожной инфраструктуры, ремонту автомобильных дорог, созданию авиационного хаба на базе международного аэропорта Актау, строительству аэропорта Кендерли, а также развитию портов Актау и Курык.

В настоящее время все школы Мангистауской области работают с системой электронных журналов и обеспечены доступом к интернету. Реализуются проекты, направленные на повышение цифровых компетенций педагогов. 16 школ региона включены в пилотный проект по внедрению технологий искусственного интеллекта.

Кроме того, в области представлена работа IT-хаба Mangystau Hub, направленного на развитие цифровых навыков молодежи и озвучены планы по реализации в регионе проектов Tomorrow School и TUMO.

Что касается стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, в регионе ведется постоянный мониторинг цен, заключены меморандумы по снижению торговой надбавки. Через стабилизационный фонд осуществляется поставка продукции и регулярно проводятся сельскохозяйственные ярмарки.

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай поручил ответственным управлениям обеспечить качественную и своевременную реализацию запланированных проектов, а также усилить работу по развитию транспортно-логистического потенциала региона, цифровизации сферы образования и сохранению стабильности цен.