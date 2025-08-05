Проект "Мәдени қоғам", направленный на борьбу с зависимостями и формирование здоровой культурной среды, активно реализуется в Костанайской области. Одним из ключевых достижений стало то, что 17 сельских населённых пунктов региона добровольно отказались от употребления алкоголя, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным МВД РК, эти аулы стали примером для других - местные жители пропагандируют здоровый образ жизни и активно вовлечены в реализацию инициативы. В поддержку проекта в городах и селах созданы общественные комиссии, в которые входят авторитетные граждане: аксакалы, религиозные лидеры и активисты. Они оказывают помощь тем, кто страдает от алкогольной зависимости, и ведут просветительскую работу.

Проект также предусматривает контроль за продажей спиртного. С начала года в регионе проведены сотни рейдов с участием полицейских, волонтёров и журналистов. В ходе проверок выявлено 217 нарушений - в основном незаконная реализация алкоголя ночью или несовершеннолетним.

По данным заместителя начальника Департамента полиции Аманжола Байзакова, за 7 месяцев уровень преступности в состоянии алкогольного опьянения снизился на 3,3%. Однако внимание по-прежнему уделяется так называемым "группам риска" - это лица, склонные к правонарушениям, семейные дебоширы и хронически зависимые. За этот период суды вынесли 2600 постановлений о запрете употребления алкоголя, включая употребление в домашних условиях.