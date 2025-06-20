20 июня большая часть Казахстана окажется во власти суровой стихии, передает BAQ.KZ со ссылкой на Казгидромет Штормовое предупреждение объявлено сразу в 19 областях, а также в Астане и Алматы. На значительной части страны ожидаются грозы, сильные дожди, шквалы, пыльные бури и град. Ветер в отдельных районах усилится до 28 метров в секунду - это сравнимо с ураганом.

На юге, в горах и центре Жетысу прогнозируются ливни и град, а в Талдыкоргане грозу дополнит штормовой ветер. Не лучше обстоит ситуация и в Улытау: там непогода начнётся ещё ночью, и днём усилится градом и порывами ветра. В Жезказгане - аналогичный сценарий. В Абайской области жара достигнет 38 градусов, а в Семее ночь и утро пройдут под звуки грома.

В Алматинской области погодный контраст особенно ощутим: в горах - грозы, ливни и град, в долинах - шквалистый ветер. В Конаеве и Алматы днём ожидаются сильные осадки и грозы. По всему югу, в том числе в Кызылординской области, прогнозируются пыльные бури и резкие порывы ветра. Карагандинская область окажется в центре циклона: грозы, град, местами шквалы, при этом - сохраняется опасная жара. Похожая картина ожидается и в Костанае, где вместе с грозами возможен туман.

Северо-Казахстанская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская и Актюбинская области - все они в ожидании гроз, града и опасных погодных явлений. В Петропавловске возможен туман и град, а в Усть-Каменогорске жара усилится до 37 градусов.

В Туркестане и Шымкенте - жара, пыльные бури и чрезвычайная пожарная опасность. Такая же ситуация сохраняется в Жамбылской области. Атырауская и Западно-Казахстанская области также попадут под удар стихии: грозы, град и опасный ветер.

Практически вся страна находится в зоне чрезвычайной или высокой пожарной опасности. Жара, сильный ветер и сухая растительность создают риск масштабных возгораний. В Астане в течение дня возможны гроза, шквал, пыльная буря и град - на фоне сильного юго-западного ветра. Жителям рекомендуется быть максимально осторожными и следить за сообщениями экстренных служб.