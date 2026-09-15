Прокуратура Талдыкоргана выявила завышение стоимости работ при реализации государственного инвестиционного проекта. В результате стоимость договора была снижена на 85,1 млн тенге.

Прокуратура города Талдыкорган провела анализ эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию государственных инвестиционных проектов.

В ходе проверки изучен проект по реконструкции магистральных тепловых сетей в Талдыкоргане.

Где обнаружили ошибку

Как установили прокуроры, при подготовке сметной документации была допущена ошибка при расчете массы срезаемого асфальтобетона. В расчетах не учли толщину снимаемого слоя.

В результате объем отходов, подлежащих вывозу, был определен в размере 105 474 тонн, тогда как фактический показатель составил 5 273,7 тонн.

Таким образом, объем отходов оказался завышен примерно в 20 раз.

Сколько удалось сэкономить

По итогам рассмотрения акта прокурорского надзора стоимость договора снизили на 85,1 млн тенге. Это позволило предотвратить необоснованное расходование бюджетных средств.

В целом по области Жетысу благодаря мерам прокурорского реагирования предотвращено необоснованное расходование бюджетных средств на сумму более 1,2 млрд тенге.

Надзорный орган продолжает работу по обеспечению законности, эффективному использованию бюджетных средств и предупреждению необоснованных расходов.