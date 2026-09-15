В 20 раз завысили объем отходов при реконструкции теплосетей в Талдыкоргане
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Прокуратура Талдыкоргана выявила завышение стоимости работ при реализации государственного инвестиционного проекта. В результате стоимость договора была снижена на 85,1 млн тенге.
Прокуратура города Талдыкорган провела анализ эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию государственных инвестиционных проектов.
В ходе проверки изучен проект по реконструкции магистральных тепловых сетей в Талдыкоргане.
Где обнаружили ошибку
Как установили прокуроры, при подготовке сметной документации была допущена ошибка при расчете массы срезаемого асфальтобетона. В расчетах не учли толщину снимаемого слоя.
В результате объем отходов, подлежащих вывозу, был определен в размере 105 474 тонн, тогда как фактический показатель составил 5 273,7 тонн.
Таким образом, объем отходов оказался завышен примерно в 20 раз.
Сколько удалось сэкономить
По итогам рассмотрения акта прокурорского надзора стоимость договора снизили на 85,1 млн тенге. Это позволило предотвратить необоснованное расходование бюджетных средств.
В целом по области Жетысу благодаря мерам прокурорского реагирования предотвращено необоснованное расходование бюджетных средств на сумму более 1,2 млрд тенге.
Надзорный орган продолжает работу по обеспечению законности, эффективному использованию бюджетных средств и предупреждению необоснованных расходов.
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