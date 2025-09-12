В Казахстане активно реализуется национальный проект "Модернизация сельского здравоохранения", инициированный по поручению Президента. Из запланированных 655 объектов первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) уже построено 540, еще 115 завершат до конца текущего года. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения РК Тимур Муратов, передает BAQ.KZ.

По его словам, в около 200 сельских населенных пунктах впервые появились медицинские учреждения, что значительно повысило доступность помощи для сельчан.

"346 объектов возведены взамен устаревших зданий, 194 — в селах, ранее не охваченных медицинской инфраструктурой. Всего в рамках проекта планируется построить 260 медицинских пунктов, 235 ФАПов и 160 врачебных амбулаторий", — отметил Т.Муратов.

Все объекты возводятся по унифицированным стандартам: в них предусмотрены кабинеты телемедицины, физиотерапии, аптечные пункты, залы ЛФК. Более 70% оборудования производится отечественными компаниями.

Параллельно модернизируются 32 центральные районные больницы. На их базе создаются инсультные и кардиологические центры, а также отделения хирургии, травматологии и реабилитации. Восьми медучреждениям уже присвоен статус многопрофильных ЦРБ.

Особое внимание уделяется кадровому обеспечению. В сельские организации уже трудоустроены более 1000 медработников, в том числе врачи общей практики, профильные специалисты и медсестры. Для них предусмотрены меры поддержки — в том числе программа "С дипломом в село!" и расширенный пакет социальных гарантий.

С 2024 года для врачей дефицитных специальностей, прибывающих в сельскую местность, действует единовременная выплата в размере 100 МЗП (8,5 млн тенге).

По словам вице-министра, все предпринимаемые меры направлены на повышение доступности медицинской помощи для сельских жителей и укрепление кадрового потенциала системы здравоохранения.