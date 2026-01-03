За 11 месяцев 2025 года в области Жетысу отмечены значительные результаты в сфере социально-экономического развития. Одним из ключевых показателей стало строительство 40,6 км новых автомобильных дорог. Кроме того, в регионе проведён капитальный ремонт 51 км и средний ремонт 223,6 км дорожного полотна, передаёт BAQ.KZ.

По информации акимата, в сфере жилищного строительства за отчётный период введено в эксплуатацию 338,6 тыс. квадратных метров жилья, что составляет 3 105 единиц. Большое внимание уделялось благоустройству и экологии: в области высажено 134 901 саженец деревьев, проведён 41 субботник, в ходе которых собрано и вывезено около 16 тыс. тонн мусора.

Значительные изменения произошли и в социальной сфере. В 2025 году в регионе открыто 61 новый объект здравоохранения, ещё 6 медицинских учреждений прошли капитальный ремонт. Также введены в эксплуатацию 6 спортивно-оздоровительных комплексов и 5 объектов культуры. Открыты 3 новые школы и 13 детских садов.

Экономика области Жетысу также демонстрирует рост. В регионе создано 12 542 новых рабочих места, запущено 25 предприятий, в экономику привлечено 50,6 млрд тенге инвестиций.

В аграрном секторе собрано 2,0 млн тонн сельскохозяйственной продукции. Поголовье скота достигло 2,6 млн голов. Производство мяса составило 91,2 тыс. тонн, молока — 210,5 тыс. тонн.

Кроме того, в рамках развития инженерной инфраструктуры природный газ подведён к 47 населённым пунктам области Жетысу.