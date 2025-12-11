В 2025 году в Казахстане значительно расширена доступность специализированной помощи беременным, а система раннего выявления врожденных пороков развития показала высокую эффективность. На базе 18 перинатальных центров работают "Клиники одного дня", где почти 100 тысяч женщин получили более 500 тысяч услуг, включая комплексные обследования за один визит, передаёт BAQ.KZ.

По данным минздрава, реализация программы привела к росту выявляемости врожденных пороков плода на 13%, увеличению охвата пренатальными скринингами на 8%, снижению младенческой смертности от пороков развития на 15% и первичной инвалидности от аномалий развития на 7,5%.

Особое внимание уделено высокотехнологичной помощи: в стране внедрена фетальная хирургия. В 2025 году проведено 92 внутриутробные операции, которые спасли жизнь 105 будущих новорожденных. Также успешно родоразрешены 79 женщин с многоплодной беременностью.

Для своевременного оказания специализированной помощи в 22 областных перинатальных центрах созданы Центры охраны плода.

По итогам 9 месяцев 2025 года младенческая смертность достигла исторического минимума — 5,84 на 1000 живорожденных, что на 19,3% ниже показателя за аналогичный период 2024 года. Неонатальная смертность за 10 месяцев снизилась с 3,4 до 3,1 на 1 тысячу живорожденных.

Программа направлена на повышение качества и доступности перинатальной помощи, внедрение современных технологий и сохранение жизни и здоровья будущих поколений.