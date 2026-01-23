В 2025 году Казахстан потратил на выплату пенсий более 4,2 трлн тенге. Эти деньги получили почти 2,5 млн пенсионеров по всей стране. В среднем пенсионер в 2025 году получал 143 тыс. тенге в месяц. Из них около 95,5 тыс. тенге — это солидарная пенсия, а примерно 47,6 тыс. тенге — базовая, передает BAQ.kz.

По данным Минтруда РК, в начале 2025 года пенсии были проиндексированы: базовая пенсия выросла на 6,5% — на уровне инфляции, солидарная пенсия увеличилась на 8,5%, то есть выше инфляции. Кроме того, в стране продолжается поэтапное повышение базовой пенсии по поручению Президента. С 2023 по 2027 год минимальный и максимальный размеры базовой пенсии постепенно привязывают к прожиточному минимуму.

С 1 января 2025 года минимальная базовая пенсия выросла до 70% от прожиточного минимума и составила 32 360 тенге, максимальная — до 110% и составила 50 851 тенге. С 1 января 2026 года пенсионные выплаты из бюджета дополнительно увеличены ещё на 10%. В результате минимальная базовая пенсия составляет 35 596 тенге, а максимальная — 60 005 тенге.

В министерстве напомнили, что размер базовой пенсии в Казахстане зависит от стажа участия в пенсионной системе. В этот стаж входит работа до 1 января 1998 года, а также все периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы. Если стаж составляет 10 лет или меньше, базовая пенсия выплачивается в минимальном размере — 70% от прожиточного минимума. За каждый год стажа свыше 10 лет пенсия увеличивается на 2%. Например, при стаже 20 лет человек получает 90% от прожиточного минимума, а при стаже 30 лет и более — максимальный размер базовой пенсии.

Солидарная пенсия, в свою очередь, зависит от трудового стажа до 1998 года (не менее шести месяцев) и среднего дохода, который человек получал перед выходом на пенсию. Чем больше официальный стаж и выше заработок, тем выше итоговая пенсия.