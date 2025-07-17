По итогам первых шести месяцев 2025 года машиностроительная отрасль Казахстана продемонстрировала рост на 11,1%. Потенциал дальнейшего ускорения и расширения отрасли стал главной темой обсуждения на заседании штаба по обеспечению экономического роста под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина, передает BAQ.KZ.

Машиностроение занимает почти 19% в структуре обрабатывающей промышленности страны. Основные направления роста:

автопромышленность (+12,1%)

железнодорожное машиностроение (+7,1%)

сельхозтехника (+1,3%)

электротехника (+21,5%)

производство компьютеров и электроники (рост в 1,7 раза)

ремонт и установка оборудования (+12%)

Автопром: расширение мощностей и модельного ряда

Автомобилестроение даёт 41% от объёма всего машиностроения. На сегодняшний день в стране действуют два автозавода, выпускающие автомобили брендов: JAC, Chevrolet, KIA, Lada, Jetour, Hongqi, Skoda, Hyundai и Genesis.

В 2025 году в строй вступят два новых завода:

мультибрендовый завод в Алматы (производство CHANGAN, Haval и CHERY),

завод KIA в Костанае.

"Благодаря вводу в эксплуатацию новых мощностей в стране значительно увеличится объём производства автомобилей, собираемых по мелкоузловой технологии, что позволит расширить модельный ряд и укрепить позиции отечественного автопрома", — отметил вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков.

На 2025 год запланирован выпуск 147 824 автомобилей, но вице-министр уверен, что этот показатель может быть превышен при своевременной оптимизации процедур сертификации.

В этой связи вице-премьер Серик Жумангарин поручил Минторгу принять меры по ускоренной выдаче разрешительных документов, чтобы обеспечить запуск серийного производства и загрузку новых мощностей.

Железнодорожное машиностроение: фокус на обновление

Сектор железнодорожного машиностроения составляет 13% от отрасли. В 2024 году произведено 125 локомотивов и свыше 2 700 вагонов на сумму 599,3 млрд тенге.

В секторе работают 5 крупных предприятий — в Астане, Петропавловске, Экибастузе и Атырау. С этого года начал работу завод "Stadler Kazakhstan" в Астане, который стал ключевым шагом в повышении уровня локализации и технологического обновления.

Министерство транспорта инициировало нормативный документ, ограничивающий эксплуатацию вагонов с продлённым сроком службы. Сейчас он проходит согласования.

Вице-премьер Жумангарин поручил ускорить принятие документа, чтобы обеспечить более активное обновление подвижного состава и стимулировать производство в стране.