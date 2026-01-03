В 2026 году будет запущена Национальная образовательная платформа с ИИ для педагогов
Это позволит снизить рутинную нагрузку на педагогов.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В рамках поручений Президента Касым-Жомарта Токаева по цифровизации всех сфер, включая образование, Правительство в лице Министерства просвещения реализует комплекс мер по внедрению искусственного интеллекта, направленных на снижение нагрузки педагогов, повышение ИИ-грамотности учащихся и создание Национальной образовательной платформы. Об этом рассказал вице-министр ведомства Асылбек Ахметжанов.
"Министерство просвещения приступило к созданию национальной системы цифровых профилей и Национальной образовательной платформы.
Для этого будет модернизирована Национальная образовательная база данных, которая станет единым хранилищем данных для всех LMS, то есть электронных дневников и журналов. Это позволит консолидировать все данные на государственной облачной платформе QazTech", — отметил он.
Это позволит снизить рутинную нагрузку на педагогов, так как ИИ-агенты смогут, например, помогать при подготовке к педагогическим советам.
"С 2026-2027 учебного года будет запущен проект в пилотных регионах для малокомплектных школ – "Qazaq Digital Mektebi", где в том числе будут применяться ИИ-репетиторы. В течении 2026 года более 200 тыс. педагогов получат практические ИИ-навыки", — добавил вице-министр.
Особое внимание будет уделено повышению ИИ-грамотности среди учащихся.
Помимо этого, в первой половине 2026 года рабочая группа при Министерстве выработает рекомендации по внесению изменений в законодательство, а также оценит эффективность пилотных проектов по применению искусственного интеллекта в сфере образования.
"Таким образом, Правительство обеспечит цифровой фундамент, который позволит при помощи ИИ-агентов снизить нагрузку на педагогов, а также упростить получение госуслуг для наших граждан", — заключил Асылбек Ахметжанов.
Самое читаемое
- Куда вкладывать деньги в 2026 году: экономисты назвали самые надёжные варианты
- Токаев выразил соболезнования президенту Швейцарии
- Казахстанцам разрешили самостоятельно выбирать госномера для авто
- Завод по производству кормов для домашних животных построят в Алматинской области
- Вертолёт МЧС экстренно доставил новорождённого в Кызылорду