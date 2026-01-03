В рамках реализации Указа Главы государства по переходу к платформенной модели цифровизации в Правительстве состоялось совещание под председательством заместителя Премьер-министра – министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслана Мадиева, передаёт BAQ.KZ.

В совещании приняли участие представители центральных государственных органов, акиматов, а также национальных холдингов и компаний. Основной фокус был направлен на обязательный переход государственных органов и организаций квазигосударственного сектора на национальную информационно-коммуникационную платформу электронного правительства QazTech.

В ходе совещания отмечено, с начала 2026 года вводится мораторий на создание новых информационных систем вне платформы QazTech. Развитие цифровизации будет осуществляться в рамках единой архитектуры без дублирования функций и неэффективных бюджетных расходов.

Переход на платформенную модель позволит консолидировать государственные цифровые сервисы и данные, сократить количество избыточных информационных систем, а также обеспечить масштабируемость, безопасность и технологическую совместимость цифровых решений.