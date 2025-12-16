В 2026 году на поддержку экспорта зерна направят более 30 млрд тенге
Экспортеры зерна уже в текущем году могут начинать отгрузки пшеницы нового урожая, чтобы получить компенсацию транспортных расходов в начале 2026 года. На реализацию мер государственной поддержки зерноотправителей в следующем году предусмотрено более 30 млрд тенге, передаёт BAQ.KZ.
С учетом того, что сроки доставки зерна до субсидируемых рынков сбыта достигают 30 дней, экспортерам рекомендуется заранее активизировать отгрузки. Одним из ключевых условий получения субсидий в 2026 году является наличие подтверждающих документов о фактическом поступлении зерна в пункты назначения именно в следующем году.
В 2024 году Казахстан получил рекордный урожай зерновых и масличных культур. Ограниченная емкость традиционных рынков Центральной Азии привела к рискам перепроизводства и снижению цен на внутреннем рынке в четвертом квартале 2024 года. Для стабилизации ситуации Правительство запустило программу субсидирования транспортных расходов на экспорт зерна.
Реализация программы позволила значительно расширить географию поставок и увеличить объемы перевозок. За 11 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года железнодорожные перевозки зерна выросли:
в направлении портов Черного моря — на 150%,
в направлении российских портов Балтийского моря — на 196%,
в страны Прибалтики — на 799%,
в направлении Азербайджана — на 556%,
в направлении Ирана — на 197%.
Расширение экспорта способствовало стабилизации цен на внутреннем рынке, снижению рисков демпинга и поддержке смежных отраслей — логистики, переработки и машиностроения.
В 2025 году при высоком урожае и значительных переходящих остатках зерна Правительство приняло решение продолжить поддержку экспортеров и зернопроизводителей в 2026 году. За 11 месяцев 2025 года объем перевозок зерна составил 12,6 млн тонн, что на 34% больше показателя аналогичного периода 2024 года. Экспорт при этом достиг 9,7 млн тонн.
В декабре 2025 года цены на пшеницу на внутреннем рынке оказались на 40–50% выше уровня декабря прошлого года, несмотря на высокое предложение. Ожидается, что транспортные субсидии в размере около 40 долларов за тонну помогут аграриям сохранить экономическую устойчивость, повысить конкурентоспособность казахстанской пшеницы и укрепить позиции на рынках Европы, Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии.
