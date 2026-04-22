В 2026 году в Казахстане отремонтируют 8 900 км дорог

В Казахстане в 2026 году планируется провести дорожные работы на 8 900 километрах республиканских автодорог. Одновременно на трассах фиксируется снижение аварийности после внедрения цифровых систем контроля. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил председатель правления АО «НК «ҚазАвтоЖол» Дархан Иманашев, передает BAQ.KZ.

Масштабный ремонт по всей стране

По словам главы компании, в текущем году дорожный сезон охватит тысячи километров трасс.

В частности:

– 5 200 км составит средний ремонт

– 3 400 км — строительство и реконструкция

– 324 км — капитальный ремонт

Отмечается, что значительная часть работ придётся на участки, которые не ремонтировались на протяжении десятилетий.

До конца года в эксплуатацию планируется ввести около 2 000 км обновлённых дорог.

На объектах задействуют 25 тысяч человек

Для реализации проектов привлекут более 25 тысяч специалистов, 12 тысяч единиц специализированной техники и 193 асфальтобетонных завода.

Также планируется использовать 10 млн кубометров щебня и 1,3 млн тонн отечественного битума.

ДТП на трассах снизились на 20%

Отдельно Дархан Иманашев остановился на вопросах безопасности движения.

По его словам, после внедрения систем контроля средней скорости уровень дорожно-транспортных происшествий на республиканских дорогах снизился на 20%.

В настоящее время камеры работают на 8 платных участках общей протяжённостью 1,8 тыс. км. Системы фиксируют среднюю скорость движения и автоматически передают данные о нарушениях в уполномоченные органы.

Контроль усилят до конца года

До конца 2026 года аналогичные системы планируется внедрить ещё на 16 платных участках. Кроме того, в стране действуют 26 платных участков общей протяжённостью 4 900 км.

Как отметил глава КазАвтоЖол, средства, поступающие от платных дорог, направляются на содержание трасс, устранение дефектов покрытия и обновление спецтехники.

По его словам, развитие дорожной инфраструктуры и цифровой контроль должны повысить качество дорог, безопасность движения и комфорт для водителей.