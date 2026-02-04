Минобороны Казахстана намерено призвать в этом году на воинскую служьу 850 офицеров запаса, передает BAQ.KZ.

Согласно постановлению Правительства, 700 офицеров запаса будут направлены в Вооруженные силы, 80 — в Пограничную службу, 64 — в Национальную гвардию и 15 — в Министерство по чрезвычайным ситуациям.

– Мера реализуется в соответствии Законом РК "О воинской службе и статусе военнослужащих" и направлена на повышение боеготовности Вооруженных сил и формирование военно-обученного резерва. Призыв осуществляется по наиболее востребованным военно-учетным специальностям, включая авиационные, инженерные, артиллерийские, радиотехнические, военно-транспортные, медицинские, тыловые, информационные и разведывательные направления. Призыву подлежат годные по состоянию здоровья офицеры запаса до 29 лет, по медицинским специальностям — до 32 лет, имеющие востребованную военно-учетную специальность, – сообщили в Минобороне РК.

При этом социальное обеспечение призванных офицеров будет осуществляться на уровне военнослужащих по контракту. На период службы их обеспечат денежным довольствием, жильем или жилищными выплатами, питанием и медицинским обслуживанием.

В ведомстве отметили, службу офицеры запаса, как правило, будут проходить по месту воинского учета либо проживания. Приоритет отдается заинтересованным и не имеющим постоянной работы кандидатам.

– При получении уведомления офицеру запаса необходимо своевременно прибыть в местный орган военного управления, имея при себе удостоверение личности и военный билет (при наличии). Отсрочка от призыва может быть предоставлена по решению призывной комиссии по семейным обстоятельствам, для продолжения образования либо по состоянию здоровья, – сообщили в Минобороне РК.

Призыв офицеров запаса является плановым и проводится в рамках действующего законодательства.