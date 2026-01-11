В Казахстане продолжается поэтапное внедрение платного режима на республиканских автодорогах. В 2026 году список таких трасс существенно расширится. Решение направлено на устойчивое финансирование дорожной инфраструктуры, своевременное обслуживание магистралей и снижение нагрузки на государственный бюджет. Какие дороги пополнят список платных, читайте в материале BAQ.KZ.

На сегодняшний день в стране функционирует около 4,9 тысячи километров платных автодорог, объединённых в 26 ключевых участков. Уже с начала 2026 года эта цифра возрастёт за счёт новых направлений. Все они в последние годы прошли капитальный ремонт и были приведены в соответствие с национальными и международными стандартами.

В числе автодорог, которые планируется перевести на платную основу:

• Караганда — Балхаш,

• участок Бурылбайтал — Курты,

• Актобе — Кандыагаш,

• Талдыкорган — Усть-Каменогорск,

• Атырау — Астрахань,

• отрезок Мерке — Шу.

Как отмечают в профильном ведомстве, платный режим вводится только после полного обновления дорожного покрытия и усиления мер по обеспечению безопасности движения.

Стоимость проезда останется без изменений

Пересмотра тарифов в 2026 году не планируется. Действующие расценки сохранятся как на уже функционирующих платных дорогах, так и на новых участках.

Размер оплаты зависит от типа транспортного средства. Для легковых автомобилей установлен минимальный тариф, тогда как для грузового транспорта и автобусов сумма рассчитывается с учётом массы и технической категории. Специалисты рекомендуют вносить оплату заранее — при постоплате стоимость проезда может быть выше.

Срок оплаты увеличен до 30 дней

Существенным нововведением стало продление срока оплаты проезда. Если ранее водителям отводилось лишь 7 дней после поездки по платной дороге, то теперь этот период увеличен до 30 дней. Ожидается, что это решение упростит расчёты для тех, кто регулярно передвигается между регионами.

Возможен временный бесплатный проезд

Отдельные участки платных автодорог могут временно переводиться в бесплатный режим. Это будет происходить в случае выявления дефектов дорожного полотна и проведения ремонтных работ. Общая протяжённость таких временно бесплатных участков может достигать 350 километров.

Льготы для местных жителей сохраняются

Для жителей населённых пунктов, расположенных вблизи платных трасс, продолжают действовать льготные условия. Владельцы легковых автомобилей, зарегистрированные в данной местности, могут оформить годовой абонемент стоимостью 4 325 тенге.

Для грузового транспорта предусмотрены абонементы с ежемесячной оплатой от 8 650 до 43 250 тенге — в зависимости от категории автомобиля. Годовая стоимость варьируется от 86 500 до 432 500 тенге.

На что направляются собранные средства

Доходы от платных дорог используются строго целевым образом — на содержание и обслуживание самих трасс. В их числе очистка дорожного полотна, зимнее содержание, освещение, установка и обслуживание элементов безопасности движения. Такой подход позволяет поддерживать качество дорог на стабильном уровне в течение длительного времени.