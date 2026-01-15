В 2026 году ВАП проверит нацпроекты, газовую отрасль и работу "Казпочты"
Высшая аудиторская палата подвела итоги своей работы за прошлый год и озвучила список тех, кого затронут аудиторские проверки в этом году, передает BAQ.KZ.
В 2025 году аудиторы ВАП провели десятки комплексных и точечных проверок, которые затронули ключевые направления государственной политики, экономики и общественной жизни. Суммарно было 32 крупных аудита с охватом 250 объектов и 74 трлн тенге. В результате удалось выявить различные нарушения более чем на 2,9 трлн тенге. Из них в пользу государства уже возмещено и восстановлено свыше 365 млрд тенге. 293 физических и юридических лица привлечены к административной ответственности.
– 44 материала по итогам аудитов было решено передать в правоохранительные органы. Для устранения системных недостатков и нарушений Правительству РК и объектам аудита направлено 132 рекомендации и 1,4 тыс. конкретных поручений, обязательных к исполнению. Работа ВАП, проведенная в 2025 году, стала весомым вкладом в повышение эффективности государственного управления и использования бюджетных ресурсов в Казахстане, – говорится в сообщении палаты.
В 2026 году Высшая аудиторская палата запланировала 37 аудиторских проверок, которые затронут поддержку отечественных производителей фармацевтической продукции, работу по привлечению инвестиций, нацпроекты "Комфортная школа" и "Модернизация сельского здравоохранения", газовую отрасль, деятельность АО "Казпочта" и КУИС МВД РК, государственную информполитику.
