Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев прибыл в Кызылординскую область с министром водных ресурсов и ирригации Нуржаном Нуржигитовым и министром сельского хозяйства Айдарбеком Сапаровым для встречи с фермерами по вопросам подготовки к предстоящему вегетационному периоду, диверсификации посевных площадей сельскохозяйственных культур и внедрению водосберегающих технологий, передает BAQ.KZ.

На встрече обсудили текущую ситуацию в условиях продолжающейся маловодности в бассейне реки Сырдарья. Приток воды в Нарын-Сырдарьинский каскад значительно снизился. Это создает риск дефицита воды в вегетационный период в следующем году.

С целью минимизации последствий Министерство водных ресурсов разработало несколько прогнозных режимов работы водохранилищ, определены сценарии, где при минимальном притоке потребуется перераспределение ресурсов и корректировка лимитов.

Для повышения продуктивности аграрного производства в условиях ограниченных водных ресурсов и обеспечения продовольственной безопасности Министерство сельского хозяйства продолжает работу по диверсификации посевных площадей в рамках сокращения площадей влаголюбивых культур и внедрения засухоустойчивых и маловодопотребляющих культур.

Для обеспечения всех водопользователей водой без дефицита и предотвращения чрезвычайных ситуаций в нижнем течении реки Сырдарья площадь рисовых посевов в Кызылординской области в 2026 году не должна превышать 70 тыс. га.

Стоит отметить, что несмотря на ежегодное сокращение посевных площадей, средняя урожайность продолжает расти (58 центнеров с гектара на площади 85 тыс. га в 2024 году, 58,1 центнера с гектара на 80 тыс. га в 2025 году). Этому способствует внедрение новых сортов риса и использование современной техники.

Также в регионе растут посевные площади с применением водосберегающих технологий. Для предотвращения потерь воды на полях проводится лазерное выравнивание. Эта мера позволяет снизить расход воды до 20% и повысить урожайность. В этом году выровнено 60 тыс. га рисовых полей.

Внедрение современных водосберегающих технологий снижает риски и обеспечивает устойчивое развитие АПК. Сегодня в стране их используют более чем на 500 тыс. га, а к 2030 году планируется довести этот показатель до 1,3 млн га – это почти 70 % всех орошаемых земель. Для достижения этих целей Правительство принимает комплексные меры, включая решение вопросов субсидирования. В рамках республиканского бюджета на 2026–2028 годы предусмотрены общие трансферты на возмещение инвестиционных затрат, а объем финансирования увеличен до 215 млрд тенге.

"В условиях ожидаемого значительного уменьшения притока воды в предстоящий вегетационный сезон влагосберегающие технологии должны стать обязательным элементом системы растениеводства – наряду с удобрениями и средствами защиты растений. Акимату Кызылординской области совместно с Министерством водных ресурсов и ирригации, Министерством сельского хозяйства и научными организациями необходимо определить не менее 100 га земельных участков для применения инновационных препаратов и обеспечить их дальнейшую финансовую поддержку за счет местного бюджета", — сказал Канат Бозумбаев.

Также на встрече фермерам рассказали о внедрении биллинговой системы для обеспечения прозрачности водопользования и дальнейшей цифровизации учета водных ресурсов. Это единая цифровая платформа, объединяющая полный цикл обеспечения фермеров водой: от подачи заявки и заключения договоров до учета фактического потребления и последующей оплаты. Система оптимизирует процессы, обеспечит прозрачное распределение воды и расчеты, а также точный учет фактических объемов.

До начала вегетационного периода акимату Кызылординской области поручено провести соответствующую разъяснительную работу среди аграриев.

РГП "Казводхоз" поручено обеспечить заключение договоров на подачу оросительной воды в строгом соответствии с утвержденными лимитами на влаголюбивые культуры. Также совместно с правоохранительными органами усилить борьбу с "черным рынком" воды в предстоящий вегетационный период.

При изменении водохозяйственной ситуации Министерству водных ресурсов и ирригации поручено до 1 февраля 2026 года направить Министерству сельского хозяйства лимиты водопотребления по регионам на вегетационный период 2026 года. А Министерству сельского хозяйства до 1 марта 2026 года обеспечить корректировку структуры посевов влаголюбивых культур в соответствии с фактически доступным объемом оросительной воды.