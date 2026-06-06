В 2026 году выделено 60 квартир для работников организаций культуры Алматы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В ряде регионов для работников социальной сферы предусмотрены дополнительные меры поддержки, включая служебное и арендное жилье, а также льготное кредитование.
В рамках поручений Главы государства Правительством и проводится системная работа по обеспечению работников отрасли служебным жильем. В 2024 году 200 квартир были предоставлены сотрудникам организаций культуры, работающим в Астане.
Эта работа продолжилась в 2026 году: дополнительно выделено 60 квартир для работников организаций культуры Алматы. Вручение ключей было организовано Министерством совместно с акиматами Астаны и Алматы.
В целом при поддержке Главы государства работникам сферы культуры предоставлено 260 квартир. Эти меры способствуют повышению социальной защищенности специалистов, закреплению квалифицированных кадров и росту престижа профессий в сфере культуры.
Самое читаемое
- За высказывания о домбре житель Актобе получил 3,5 года лишения свободы
- Экс-главу дирекции Всемирных игр кочевников арестовали по делу о крупной взятке
- Дошло ли письмо Зеленского до президента России: раскрыты детали
- Microsoft отказалась от Windows в новом проекте для ИИ-устройств
- Бибисара Асаубаева досрочно выиграла престижный турнир Norway Chess