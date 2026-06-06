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В 2026 году выделено 60 квартир для работников организаций культуры Алматы

Сегодня 2026, 11:30
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня 2026, 11:30
Сегодня 2026, 11:30
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Фото: Pixabay.com

В ряде регионов для работников социальной сферы предусмотрены дополнительные меры поддержки, включая служебное и арендное жилье, а также льготное кредитование.

В рамках поручений Главы государства Правительством и проводится системная работа по обеспечению работников отрасли служебным жильем. В 2024 году 200 квартир были предоставлены сотрудникам организаций культуры, работающим в Астане.

Эта работа продолжилась в 2026 году: дополнительно выделено 60 квартир для работников организаций культуры Алматы. Вручение ключей было организовано Министерством совместно с акиматами Астаны и Алматы.

В целом при поддержке Главы государства работникам сферы культуры предоставлено 260 квартир. Эти меры способствуют повышению социальной защищенности специалистов, закреплению квалифицированных кадров и росту престижа профессий в сфере культуры.

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