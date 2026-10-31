В 235 домах Астаны установили датчики угарного и природного газа

Во всех шести районах Астаны активно ведутся работы по профилактике пожаров в жилом секторе. Специалисты обходят дома, проверяют состояние отопительных систем и электропроводки, устанавливают датчики определения газа и дыма, а также разъясняют жителям требования безопасности. Подробную информацию об этом на брифинге в Службе коммуникаций столицы предоставил исполняющий обязанности начальника Управления государственного пожарного контроля Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Ербаглан Полатов.

По его словам, в столице насчитывается около 25 тысяч частных жилых домов. На учёте ДЧС состоят 695 семей, относящихся к социально уязвимым категориям.

Работа по обходу всех домов данной категории завершена в полном объёме. В 235 домах установлены датчики угарного и природного газа, а также дымовые извещатели.

Очищены дымоходы в 43 домах. Кроме того, специалисты проверили состояние отопительных систем и электропроводки, а также заменили элементы питания в ранее установленных автономных пожарных извещателях.

«С начала года на учёте департамента также состоят 860 домов барачного типа и общежитий. С 15 сентября совместно с сотрудниками полиции, представителями местных исполнительных органов, АРЭК, «КазТрансГаз Аймак» и волонтёрами проводятся ежедневные профилактические обходы. В рамках отопительного сезона организовано два масштабных рейда с участием около 500 сотрудников. В общей сложности профилактической работой охвачен 4 191 дом. Охват населения составил более 20 тысяч человек», — сообщил спикер.

ДЧС города Астаны призывает жителей ответственно отнестись к подготовке своих домов к зимнему периоду и соблюдать основные требования пожарной безопасности:

* до начала отопительного сезона проверять исправность отопительных приборов и дымоходов;

* регулярно очищать дымоходы от сажи;

* не оставлять без присмотра включённые электроприборы и топящиеся печи;

* не использовать самодельные или неисправные отопительные приборы;

* не перегружать электросеть, одновременно включая в одну розетку несколько мощных электроприборов.