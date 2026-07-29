В 257 км от Алматы произошло землетрясение
29 Июля 2026, 11:27
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29 Июля 2026, 11:2729 Июля 2026, 11:27
78Фото: baq.kz
Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 2 балла. Землетрясение зафиксировано 29 июля в 11 часов 09 минут по времени Астаны, сообщили в Национальном научном центре сейсмологических исследований и информации МЧС РК.
Эпицентр находился в 257 км к юго-востоку от Алматы. Координаты эпицентра - 41.357 градуса северной широты и 78.778 градуса восточной долготы.
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало, заявили в МЧС.
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