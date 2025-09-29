С 29 сентября в 34 пилотных школах страны стартовала апробация учебников, подготовленных для 2026–2027 учебного года, передает BAQ.KZ.

Работу курирует Республиканский научно-практический центр экспертизы содержания образования Министерства просвещения РК.

Тестирование охватывает учебники для 4 класса ("Казахский язык", "Русский язык" для школ с казахским языком обучения, "Математика", "Познание мира", "Литературное чтение") и для 7–10 классов ("Всемирная история", "Алгебра", "Қазақ тілі", "Химия", "Биология", "Физика", "География", "Основы права", а также иностранные языки – английский, немецкий и французский).

"Апробация направлена на выявление сильных и слабых сторон учебников, разработанных на основе новой учебной программы, а также на выбор оптимального учебного материала для школ. Это позволит еще до массового внедрения выбрать действительно качественные и эффективные учебники", — отметила директор Центра Назира Абдрахманова.

К процессу привлечены не только педагоги, но и школьники, что позволит оценить учебники с точки зрения их удобства и практичности.

Напомним, экспертиза учебников проводится в пять этапов: научно-педагогическая проверка, доработка материалов, апробация в пилотных школах, общественное обсуждение и заключение экспертной комиссии.

Педагоги, желающие стать экспертами, могут подать заявку через анкетирование на сайте bmso.kz.