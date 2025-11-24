На юге Казахстана стремительно развивается частная солнечная генерация: число владельцев солнечных станций увеличилось более чем в 3,5 раза, а общий объём выплат превысил 200 млн тенге. Всё больше предпринимателей и частных потребителей устанавливают собственные СЭС, обеспечивают себя электроэнергией и продают излишки в сеть, передает BAQ.KZ.

Эта модель микрогенерации, ранее считавшаяся нишевой, превращается в значимый сегмент новой энергетической системы страны. Распределённая энергетика становится ключевым элементом модернизации энергосистемы, позволяя снизить нагрузку на крупные электростанции, повысить устойчивость сети и улучшить качество электроэнергии.

Особенно заметен рост в южных регионах. По данным группы компаний "Казахстанские коммунальные системы" и дочерней организации "Оңтүстік Жарық Транзит", обеспечивающей передачу и распределение электроэнергии в Туркестанской области и Шымкенте:

количество нетто-потребителей увеличилось с 22 в январе до 78 в ноябре 2025 года;

установленная мощность частных СЭС выросла с 2 750 кВт до 7 602 кВт;

объём солнечной энергии, поступившей в сеть, превысил 3,5 млн кВт·ч за январь–октябрь 2025 года (в 2024 году — 910 727 кВт·ч).

Солнечные станции повышают энергобезопасность, снижают нагрузку в пиковые часы и укрепляют устойчивость сети. Финансовые результаты подтверждают эффективность модели: с момента подключения первых нетто-потребителей им было выплачено свыше 200 млн тенге, включая около 120 млн тенге только за первые десять месяцев 2025 года.

По прогнозам, к 2026 году количество нетто-потребителей в сетях "Оңтүстік Жарық Транзит" может превысить 100, а суммарная мощность частных СЭС приблизится к 10 МВт, обеспечивая более 5 млн кВт·ч чистой энергии в год — сопоставимо с работой полноценного энергообъекта.