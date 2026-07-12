В 37 департаментах Франции из-за жары объявили наивысший уровень опасности
Еще в 59 департаментах объявлен оранжевый уровень угрозы.
12 Июля 2026, 01:07
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12 Июля 2026, 01:0712 Июля 2026, 01:07
52Фото: Pixabay.com
Аномальная жара продолжает распространяться по регионам Франции.
По данным национальной метеослужбы Météo-France, красный (самый выскоий) уровень погодной опасности из-за жары объявлен в 37 из 96 департаментов европейской части Франции.
Кроме того, еще в 59 департаментах объявлен оранжевый уровень угрозы. Метеослужба ожидает, что в некоторых районах республики воздух прогреется до 41 градуса.
Начиная с середины июня на территории Франции установилась аномально жаркая погода, был зафиксирован целый ряд температурных рекордов. Средняя температура воздуха составляла 30 градусов 23 и 24 июня, эти дни стали самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений в стране. Жара привела к лесным пожарам и гибели людей.
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