В 37 департаментах Франции из-за жары объявили наивысший уровень опасности

Аномальная жара продолжает распространяться по регионам Франции.

По данным национальной метеослужбы Météo-France, красный (самый выскоий) уровень погодной опасности из-за жары объявлен в 37 из 96 департаментов европейской части Франции.

Кроме того, еще в 59 департаментах объявлен оранжевый уровень угрозы. Метеослужба ожидает, что в некоторых районах республики воздух прогреется до 41 градуса.

Начиная с середины июня на территории Франции установилась аномально жаркая погода, был зафиксирован целый ряд температурных рекордов. Средняя температура воздуха составляла 30 градусов 23 и 24 июня, эти дни стали самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений в стране. Жара привела к лесным пожарам и гибели людей.