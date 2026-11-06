В 40 раз меньше желающих отказаться от гражданства: Адиль Сейфуллин объяснил, о чем говорит бирюзовый паспорт

За восемь лет казахстанцы стали в 40 раз реже просить о выходе из гражданства. Политолог, председатель правления АО «QAZCONTENT» Адиль Сейфуллин считает, что за этой цифрой стоит гораздо больше, чем административная статистика.

Данные озвучил Вице-Президент Ерлан Карин на заседании Комиссии по вопросам гражданства. Количество ходатайств о выходе из гражданства Казахстана за последние восемь лет сократилось почти в 40 раз.

Свой разбор этих цифр Адиль Сейфуллин опубликовал в авторском Telegram-канале. По его мнению, в меняющемся мире гражданство становится все более ценным активом.

«Сегодня паспорт государства характеризует не только возможности его обладателя свободно передвигаться по миру, но и международный статус самой страны, уровень доверия к её институтам и качество внешнеполитических отношений», – пишет политолог.

Первый вывод, который делает эксперт, касается привлекательности казахстанского гражданства.

«Сокращение числа желающих отказаться от казахстанского гражданства в 40 раз за восемь лет является показательным изменением. Оно говорит о том, что всё больше граждан связывают своё будущее с Казахстаном», – отмечает Сейфуллин.

Второй связан с возможностями, которые дает бирюзовый паспорт. По словам политолога, казахстанский документ сохраняет лидерство в Центральной Азии, а безвизовые поездки он называет результатом внешней политики.

«Безвизовый режим является результатом дипломатической работы, взаимного доверия и готовности государств признавать надёжность документов друг друга. Поэтому укрепление позиций казахстанского паспорта можно рассматривать и как один из практических результатов многовекторной внешней политики Президента Касым-Жомарта Токаева», – считает он.

Третий вывод касается иностранных специалистов. Казахстанское гражданство вызывает интерес у представителей IT-индустрии, бизнеса, инвестиционного сообщества, науки и культуры из-за рубежа.

«В современном мире страны конкурируют не только за инвестиции и рынки сбыта, но и за людей. Решение иностранного специалиста связать свою жизнь с Казахстаном свидетельствует о наличии определённых ожиданий относительно экономических возможностей, безопасности и долгосрочных перспектив», – пишет политолог.

Здесь он отмечает значение реформ миграционной политики, которые проводит Президент, чтобы привлекать квалифицированных специалистов, инвесторов и предпринимателей.

Четвертый вывод эксперт связывает с ситуацией в мире. Одни государства переживают внутренние политические кризисы, другие ужесточают миграционные правила, третьи пересматривают международные обязательства и визовые режимы.

«В такой обстановке предсказуемость государства становится самостоятельным преимуществом. Казахстан под руководством Президента Токаева последовательно укрепляет международные связи, поддерживает дипломатический диалог с различными центрами силы и сохраняет приверженность прагматичной многовекторной политике», – отмечает Сейфуллин.

Итог своего разбора политолог сформулировал коротко.