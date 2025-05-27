В девяти областях Казахстана ведётся реализация 30 проектов по строительству и реконструкции групповых водопроводов. Об этом сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов, передаёт BAQ.KZ.

Работы охватывают Акмолинскую, Атыраускую, Алматинскую, Кызылординскую, Туркестанскую, Западно-Казахстанскую, Северо-Казахстанскую, Мангистаускую области, а также область Ұлытау. По завершении проектов доступ к качественной питьевой воде получат жители 468 населённых пунктов — это порядка 1,3 миллиона человек.

По словам вице-министра, в рамках исполнения поручения Президента по обеспечению населения питьевой водой, в 2024 году были завершены 8 проектов в шести регионах страны. Это позволило улучшить водоснабжение в 49 населённых пунктах, где проживают 208 тысяч человек.

Работы продолжаются и в текущем году. Реализация всех запланированных проектов, как отметили в министерстве, существенно улучшит качество жизни в сельских населённых пунктах.