Пропускная способность горных территорий Алматы планируется увеличить в 5 раз — до 30 тыс. человек в день. Об этом сообщили в управлении туризма Алматы ,передаёт BAQ.KZ.

С 2018 года посещаемость национального парка выросла в 4,5 раза, "Шымбулака" — в 2,5 раза, до 1,5 млн человек в год. Это создает нагрузку на горные территории.

Новый Алматинский горный кластер предусматривает управляемую инфраструктуру для равномерного распределения туристов, снижения нагрузки на природу и повышения безопасности маршрутов.

Также отмечается, что кластер будет всесезонным: зимой - горнолыжный отдых, летом - хайкинг, экотропы и веломаршруты. Значительная часть территории останется доступной для свободного посещения, а все проектные решения будут реализовываться с соблюдением экологических требований и проведением общественных обсуждений.