В 5 раз увеличат пропускную способность горных территорий Алматы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Пропускная способность горных территорий Алматы планируется увеличить в 5 раз — до 30 тыс. человек в день. Об этом сообщили в управлении туризма Алматы ,передаёт BAQ.KZ.
С 2018 года посещаемость национального парка выросла в 4,5 раза, "Шымбулака" — в 2,5 раза, до 1,5 млн человек в год. Это создает нагрузку на горные территории.
Новый Алматинский горный кластер предусматривает управляемую инфраструктуру для равномерного распределения туристов, снижения нагрузки на природу и повышения безопасности маршрутов.
Также отмечается, что кластер будет всесезонным: зимой - горнолыжный отдых, летом - хайкинг, экотропы и веломаршруты. Значительная часть территории останется доступной для свободного посещения, а все проектные решения будут реализовываться с соблюдением экологических требований и проведением общественных обсуждений.
Самое читаемое
- Жестокое убийство Айзат Джумановой: суд вынес приговор её мужу
- Жители Темиртау получили бесперебойный доступ к питьевой воде
- Суд вынес приговор по делу о сборе 1,5 млрд тенге на лечение ребёнка
- Жуткое убийство произошло в Кызылорде: сосед зарезал мать и дочь
- Нефть по $40 за баррель? Как Венесуэла, Иран и Трамп могут обрушить мировой рынок