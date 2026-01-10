  • 10 Января, 11:25

В 5 раз увеличат пропускную способность горных территорий Алматы

Сегодня, 10:14
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акимат города Алматы Сегодня, 10:14
Сегодня, 10:14
135
Фото: Акимат города Алматы

Пропускная способность горных территорий Алматы планируется увеличить в 5 раз — до 30 тыс. человек в день. Об этом сообщили в управлении туризма  Алматы ,передаёт BAQ.KZ.

С 2018 года посещаемость национального парка выросла в 4,5 раза, "Шымбулака" — в 2,5 раза, до 1,5 млн человек в год. Это создает нагрузку на горные территории.

Новый Алматинский горный кластер предусматривает управляемую инфраструктуру для равномерного распределения туристов, снижения нагрузки на природу и повышения безопасности маршрутов.

Также отмечается, что кластер будет всесезонным: зимой - горнолыжный отдых, летом - хайкинг, экотропы и веломаршруты. Значительная часть территории останется доступной для свободного посещения, а все проектные решения будут реализовываться с соблюдением экологических требований и проведением общественных обсуждений.

Самое читаемое

Наверх