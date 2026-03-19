Министерство водных ресурсов и ирригации планирует до 2027 года провести поисково-разведочные работы для выявления новых источников подземных вод в пяти регионах страны, передает BAQ.kz.

Речь идет об Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях, а также областях Жетысу и Улытау.

Данные работы направлены на увеличение запасов воды и обеспечение ею населения, сельского хозяйства и других отраслей экономики.

Параллельно в 2026 году планируется разработать 28 новых проектов по разведке месторождений подземных вод:

9 – в Жамбылской области

4 – в Западно-Казахстанской области и Туркестанской области

3 – в Акмолинской области

2 – в Мангистауской и Атырауской областях

по 1 – в Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Кызылординской областях и области Улытау

На сегодня в Казахстане уже разведано 4803 месторождения подземных вод. Эксплуатационные запасы составляют 43,2 млн м³ в сутки, но фактически используется только около 1,5 млн м³, или 3,6% от общего объёма.

Из этих запасов 21,2 млн м³ в сутки предназначены для питьевой воды, 2,4 млн м³– для производственных нужд, а 19,6 млн м³– для орошения.

В ведомстве отмечают, что в условиях изменения климата и нехватки воды развитие подземных источников становится особенно важным. Сейчас разрабатывается специальная концепция, которая позволит эффективнее использовать эти ресурсы и обеспечить стабильное водоснабжение по стране.