В 5 регионах страны начнут масштабный поиск подземных вод
Планируется разработка 28 новых проектов по разведке месторождений подземных вод.
Министерство водных ресурсов и ирригации планирует до 2027 года провести поисково-разведочные работы для выявления новых источников подземных вод в пяти регионах страны, передает BAQ.kz.
Речь идет об Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях, а также областях Жетысу и Улытау.
Данные работы направлены на увеличение запасов воды и обеспечение ею населения, сельского хозяйства и других отраслей экономики.
Параллельно в 2026 году планируется разработать 28 новых проектов по разведке месторождений подземных вод:
- 9 – в Жамбылской области
- 4 – в Западно-Казахстанской области и Туркестанской области
- 3 – в Акмолинской области
- 2 – в Мангистауской и Атырауской областях
- по 1 – в Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Кызылординской областях и области Улытау
На сегодня в Казахстане уже разведано 4803 месторождения подземных вод. Эксплуатационные запасы составляют 43,2 млн м³ в сутки, но фактически используется только около 1,5 млн м³, или 3,6% от общего объёма.
Из этих запасов 21,2 млн м³ в сутки предназначены для питьевой воды, 2,4 млн м³– для производственных нужд, а 19,6 млн м³– для орошения.
В ведомстве отмечают, что в условиях изменения климата и нехватки воды развитие подземных источников становится особенно важным. Сейчас разрабатывается специальная концепция, которая позволит эффективнее использовать эти ресурсы и обеспечить стабильное водоснабжение по стране.
Самое читаемое
- В Уральске скончался экс-чиновник, подозреваемый в связи с подростком
- Сваи забивают, мебель трясется: жители аварийного дома в Астане на грани срыва
- В Актобе задержан подозреваемый в убийстве: дело о найденном теле получило развитие
- День национальной одежды отмечают в Казахстане
- Синоптики предупреждают жителей Казахстана о непогоде