В Павлодарской области десятки сельских округов решили отказаться от реализации спиртного. Владельцы местных магазинов добровольно прекратили продажу алкоголя, подписав соответствующие меморандумы. Всего к этой инициативе присоединился 51 сельский округ, сообщает Polisia.kz.

О результатах профилактической работы полиции рассказал начальник управления общественной безопасности областного департамента полиции Азамат Куркебаев на площадке Региональной службы коммуникаций.

По его словам, в регионе снижается общее количество зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Реже фиксируются правонарушения на улицах и в общественных местах, преступления в состоянии алкогольного опьянения, а также случаи правонарушений среди несовершеннолетних и в семейно-бытовой сфере.

При этом полиция продолжает усиливать контроль за оборотом спиртного. С начала года за распитие алкоголя в общественных местах и появление в состоянии опьянения к административной ответственности привлекли 9003 человека. Еще 440 предпринимателей наказали за нарушения правил реализации алкогольной продукции.

Отдельное внимание уделяют семейно-бытовому насилию. За отчетный период выявлено 4656 правонарушений в этой сфере. Участковые инспекторы вынесли 3674 защитных предписания. По ходатайствам полиции суды установили 1069 особых требований к поведению правонарушителей. В 1059 случаях введены ограничения на употребление алкоголя, еще в 301 случае предусмотрено прохождение психологической помощи.

Профилактическая работа затрагивает и семьи с детьми. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей к административной ответственности привлекли 1459 родителей. Кроме того, 2737 человек наказали за нахождение несовершеннолетних ночью вне дома или в развлекательных заведениях без сопровождения законных представителей. Ответственность понесли и 58 предпринимателей, допустивших пребывание детей в развлекательных заведениях в ночное время без родителей.

Для контроля за условно-досрочно освобожденными гражданами полиция также приобрела 50 электронных браслетов.

В областном департаменте полиции подчеркивают, что обеспечение общественного порядка зависит не только от работы правоохранительных органов, но и от соблюдения закона самими гражданами.