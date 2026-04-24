В 685 домов Семея впервые подали горячую воду

По поручению акима области Берика Уали в городе Семей началась подача горячей воды в жилые дома. Всего по городу к системе горячего водоснабжения подключено 697 домов, из них на сегодняшний день горячая вода подана в 685, передает BAQ.KZ.

Ранее глава региона отмечал, что будет рассмотрен вопрос обеспечения жителей Семея стабильной подачей горячей воды в летний период. По его поручению данная проблема была детально изучена, проведен необходимый анализ и определены конкретные пути решения проблемы, которая не решалась на протяжении многих лет. Были проведены предварительные подготовительные работы.

В рамках подготовки к отопительному сезону в прошлом году было отремонтировано 23 теплоисточника и 22 километра тепловых сетей на общую сумму 12,6 млрд тенге.

«На левом берегу Семея расположено 277 домов. В настоящее время 270 из них подключены к горячему водоснабжению, в 7 домах ведутся ремонтные работы на трубопроводах. На правом берегу из 420 домов, подключённых к системе горячей воды, 415 уже обеспечены горячей водой, в 5 домах продолжаются ремонтные работы», – сообщил аким города Семей Адлет Кожанбаев.

Несмотря на то, что отопительный сезон в Семее завершился 21 апреля, вопрос подачи горячей воды был оперативно решен. На левом берегу горячая вода подаётся от ТЭЦ-1, на правом – от котельных «Габбасов», «МЭН» и РК-3.

Отопительный сезон 2025–2026 годов в областном центре прошёл стабильно. Все работы на тепловых сетях были выполнены своевременно, источники тепла функционировали в штатном режиме.