Милан, Dior и казахские әжелер: как 69-летняя врач из Алматы вышла на международный подиум

Врач из Алматы Зауре Искакова 45 лет посвятила медицине. А в 69 лет впервые вышла на зарубежный подиум – в Милане. Вместе с другими казахстанками она представила коллекцию с современным прочтением традиционной одежды казахских әжелер.

Для Зауре Искаковой это был не просто модельный показ. По ее словам, выходя на подиум, она чувствовала, что представляет Казахстан. А национальные образы привлекли внимание и за пределами показа: иностранцы подходили к участницам, просили сфотографироваться и расспрашивали об их одежде.

Корреспондент BAQ.KZ поговорила с Зауре Искаковой о том, как врач решилась стать моделью, почему в 69 лет не боится пробовать новое и как публика в Милане встретила казахские национальные образы.

От медицины и йоги – к подиуму

Зауре Искакова – врач с 45-летним стажем. Она ведет активный образ жизни, занимается йогой и танцами, посещает центр активного долголетия.

Фото: из личного архива Зауре Искаковой

Еще до участия в модельном проекте Зауре Искакова благодаря танцам начала выезжать на международные мероприятия. Сейчас она находится в Грузии, где принимает участие в крупном фестивале.

По ее словам, привычка постоянно двигаться, пробовать новое и сохранять активность во многом подтолкнула ее к еще одному неожиданному шагу – выходу на подиум.

«Мы с подругой ведем активный образ жизни: ходим в центр активного долголетия, занимаемся йогой и танцами. Благодаря танцам сейчас приехали в Грузию, чтобы принять участие в большом фестивале. Думаю, когда появляются такие возможности, ими нужно пользоваться. Для меня это еще один способ оставаться активной и открывать для себя что-то новое», – рассказала Зауре Искакова.

О проекте дизайнера Раушан Ануарбековой Зауре Искакова узнала от знакомой, которая уже участвовала в показах.

После раздумий Зауре Искакова решила присоединиться к проекту. В октябре исполнится год с момента, как она стала одной из его участниц.

За это время женщины неоднократно выходили на подиумы в Казахстане. Однако поездка в Милан стала для Зауре Искаковой первым зарубежным модельным опытом.

«Я понимала, что представляю Казахстан»

Зауре Искакова признается, что перед первым зарубежным показом сильно волновалась.

«Для меня это был первый выход на подиум за границей, поэтому, конечно, было большое волнение. Это совершенно особенное чувство. Но вместе с волнением была и огромная радость, потому что я понимала: мы приехали показать наш Казахстан», – рассказала Зауре Искакова.

Фото: из личного архива Зауре Искаковой

По ее словам, перед показом участницы проходили подготовку и репетиции. С ними работали дизайнер Раушан Ануарбекова и команда проекта.

«Нужно было собраться, оставить волнение и достойно пройти по подиуму. Думаю, мне это удалось. Я этим очень горжусь», – отметила Зауре Искакова.

Коллекцию посвятили музе Christian Dior Алле Ильчун

Коллекция Раушан Ануарбековой, которую участницы проекта представляли в Милане, была посвящена Алле Ильчун – модели казахского происхождения, ставшей одной из муз Кристиана Диора.

По словам Зауре Искаковой, для участниц было особенно важно не просто показать национальные образы, но и напомнить зарубежной аудитории об истории женщины с казахскими корнями, чье имя связано с мировой высокой модой.

«Коллекция, которую мы показывали в Милане, была посвящена Алле Ильчун – казахской девушке, ставшей музой Christian Dior. Это новая коллекция нашего дизайнера Раушан Ануарбековой», – рассказала Зауре Искакова.

Фото: из личного архива Зауре Искаковой

Алла Ильчун родилась в семье, где отец был казахом, а мать – русской. Впоследствии она стала известной моделью во Франции и работала с домом Dior.

Фото: из личного архива Зауре Искаковой

Историю Аллы Ильчун в Казахстане много лет исследовал экономист и общественный деятель Берлин Иришев, президент Ассоциации казахстанцев во Франции. Он посвятил ей исследования и книги, благодаря которым о казахском происхождении знаменитой модели стало известно широкой аудитории.

Во время поездки во Францию участницы проекта встретились с Берлином Иришевым и сыном Аллы Ильчун.

«Мы встретились с Берлином Иришевым, который много лет изучал историю Аллы Ильчун. Также состоялась очень теплая встреча с ее сыном. Для нас это было особенно символично, потому что коллекция, которую мы представляли, была посвящена его матери», – поделилась Зауре Искакова.

По словам Зауре Искаковой, эта встреча стала одним из самых запоминающихся моментов поездки и позволила участницам еще глубже познакомиться с судьбой Аллы Ильчун.

Иностранцы подходили фотографироваться

Одним из самых ярких впечатлений от Милана для Зауре Искаковой стала реакция иностранцев на национальные образы.

Фото: из личного архива Зауре Искаковой

По ее словам, казахстанские участницы привлекали внимание не только во время самого показа. К женщинам подходили прохожие, просили сфотографироваться и интересовались их одеждой.

«В Милане к нам проявляли большой интерес. Люди подходили, фотографировались с нами. Мы рассказывали, что приехали из Казахстана, рассказывали об одежде наших әжелер. Объясняли, что показываем традиционные образы в современном прочтении», – рассказала Зауре Искакова.

Для нее интерес иностранной публики стал подтверждением того, что национальная одежда может быть понятна и интересна далеко за пределами Казахстана.

«Это увидит молодежь и будущие поколения»

Зауре Искакова считает, что подобные проекты важны не только для зарубежной аудитории.

По ее словам, современная интерпретация национальной одежды помогает сохранить интерес к казахским традициям и среди молодого поколения.

«Казахский народ всегда бережно относился к традициям старших. То, что сегодня традиционная одежда наших әжелер представлена в современном виде и ее показывают за рубежом, для нас большая гордость», – отметила Зауре Искакова.

Фото: из личного архива Зауре Искаковой

Она надеется, что подобные показы помогут сохранить связь между поколениями.

«Это увидит наша молодежь, увидят будущие поколения. Я думаю, благодаря таким проектам о Казахстане будут больше узнавать во всем мире», – сказала Зауре Искакова.

Для самой Зауре Искаковой участие в проекте стало возможностью попробовать себя в совершенно новой роли, представить Казахстан за рубежом и еще раз показать, что активная жизнь не ограничивается возрастом.