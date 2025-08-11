В 74 школах СКО у детей был свободный доступ к сайтам с пропагандой суицида и насилия
В школах Северо-Казахстанской области заблокирован доступ к опасному контенту.
Прокуратура Северо-Казахстанской области продолжает работу по защите прав и интересов несовершеннолетних, передает BAQ.KZ.
В ходе проверки выявлены грубые нарушения требований статьи 43 Закона РК "Об образовании" в 74 школах Г. Мусрепова, Кызылжарского, Тимирязевского, Уалихановского районов и города Петропавловска.
Вопреки установленным нормам в образовательных учреждениях имелся свободный доступ к запрещённым сайтам, содержащим материалы, побуждающие детей к опасным действиям — включая суицид и насилие.
По постановлениям прокуратуры руководители школ привлечены к административной ответственности по части 7-2 статьи 409 КоАП РК, им назначены штрафы. Одновременно по представлениям прокуроров доступ к запрещённым интернет-ресурсам во всех школах был ограничен.
Принятые меры позволили защитить права более 11 тысяч детей.
Прокуратура напоминает: при нарушении прав несовершеннолетних можно обратиться на телефон доверия прокуратуры области: 8 (7152) 36-03-59.
