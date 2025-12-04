В промышленных городах Казахстана вновь сгущается зимний смог, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom.

Конец осени и начало зимы традиционно становятся периодом, когда жители крупных промышленных центров сталкиваются с тяжелыми условиями: воздух наполняется не влажной дымкой, а густым холодным смогом, состоящим из промышленных и автомобильных выбросов. По данным РГП "Казгидромет", в конце ноября в ряде городов были зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций диоксида серы, диоксида азота, сероводорода и взвешенных частиц. Ситуация усугублялась безветренной погодой и неблагоприятными метеоусловиями.

Проблема вновь стала предметом обсуждения в Сенате. Депутаты от Восточно-Казахстанской области Ольга Булавкина и Шакарым Буктугутов в запросе правительству отметили, что загрязнение воздуха остается одним из ключевых факторов риска для здоровья населения.

"Согласно статистическим данным, только за 2024 год от болезней системы кровообращения скончались 29,9 тыс., от болезней органов дыхания — 13,3 тыс., по причине злокачественных новообразований — 13,5 тыс. человек. Эксперты напрямую связывают данный рост с загрязнением воздуха в промышленных центрах", — подчеркнули сенаторы.

Согласно экологическому мониторингу "Казгидромета", в третьем квартале 2025 года высокий или очень высокий уровень загрязнения воздуха наблюдался в 9 из 19 крупных городов. В числе самых загрязненных — Астана, Караганда и Актобе. Лишь два областных центра — Кокшетау и Уральск — получили "зеленый" статус, указывающий на относительно чистый воздух.

Несмотря на активизацию проверок, предпринятых Министерством экологии, ситуация практически не меняется. За 10 месяцев 2025 года проведено около 900 инспекций, выявлено свыше 2,5 тыс. нарушений. Однако цветовая карта "Казгидромета" демонстрирует: распределение загрязненных и чистых зон за год почти не изменилось.

Проблема усугубляется пробелами в законодательстве. Существующие нормы Предпринимательского кодекса фактически блокируют проведение внеплановых проверок предприятий по жалобам граждан. Даже при превышениях ПДК сотрудники компаний могут не допустить инспекторов на территорию до официальной регистрации проверки. Это приводит к утрате доказательств и делает фиксирование нарушений крайне затруднительным.

Премьер-министр Олжас Бектенов в официальном ответе сенаторам пояснил, что данные "Казгидромета" отражают общий уровень загрязнения и не позволяют определить конкретный источник выбросов.

"В этой связи использование указанных данных для установления конкретного источника загрязняющим окружающую среду не представляется возможным", — отметил глава правительства.

По его словам, разрабатываются поправки, которые позволят проводить проверки без уведомления при экологических инцидентах. Однако сроки их рассмотрения и возможного принятия пока не указаны.

Тем временем количество экологических правонарушений растет. По данным Комитета по правовой статистике, за январь–октябрь зарегистрировано 245 случаев нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду — на 20,7% больше, чем годом ранее. Число нарушений санитарно-эпидемиологических и экологических требований выросло в 2,2 раза.

Суммы штрафов в экологической сфере нередко достигают миллионов и миллиардов тенге. Только за нарушение нормативов допустимого воздействия за 10 месяцев 2025 года было взыскано более 21 млрд тенге. Отдельная проблема — автомобильные выбросы: за 10 месяцев выявлено 20,8 тыс. случаев эксплуатации транспорта с превышением содержания вредных веществ, по которым сумма штрафов превысила 403 млн тенге.

Несмотря на усилия надзорных органов, жители промышленных городов и дальше вынуждены встречать зиму в условиях плотного смога, а экологи и парламентарии — вновь поднимать вопросы, требующие системного решения.