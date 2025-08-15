В городе Абае Карагандинской области завершается строительство нового полигона для твёрдых бытовых отходов с современной сортировочной линией. Проект реализуется в рамках программы "Таза Қазақстан" за счёт средств областного бюджета, передает BAQ.KZ.

Объект расположен в трёх километрах от города, его площадь — 10 гектаров, срок эксплуатации рассчитан на 25 лет. Полигон будет способен сортировать до 15 тысяч тонн отходов в год, извлекая вторсырьё для переработки.

Оборудование произведено в Казахстане. На ближайшие пять лет полигон передан в доверительное управление ТОО "Ресайклинг Сервис". Руководитель компании Айтпану Омарова подчеркнула, что для работников созданы комфортные и безопасные условия труда, а сам проект позволит значительно снизить нагрузку на окружающую среду.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в ближайшее время и, по словам специалистов, повысит экологическую безопасность региона.