В Абайской области досрочно выполнен план по возвращению неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в государственную собственность, передаёт BAQ.KZ.

По информации акимата, с начала 2025 года ведомственная рабочая группа при акимате области вернула государству 171,2 тыс. га, что составляет 101% от годового плана в 170 тыс. га.

Из общего объема возвращенных земель 151,5 тыс. га — пастбища, 10,7 тыс. га — пашни и 9,1 тыс. га — земли иных категорий.

Цель работ — вернуть в экономический оборот выведенные из сельскохозяйственного использования земли, повысить их эффективность и обеспечить прозрачность управления земельными ресурсами. В дальнейшем эти территории будут использованы для новых сельскохозяйственных проектов и увеличения аграрного потенциала региона.