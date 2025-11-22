В Абайской области государству возвращено 171,2 тыс. га неиспользуемых земель
дальнейшем эти территории будут использованы для новых сельскохозяйственных проектов.
В Абайской области досрочно выполнен план по возвращению неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в государственную собственность, передаёт BAQ.KZ.
По информации акимата, с начала 2025 года ведомственная рабочая группа при акимате области вернула государству 171,2 тыс. га, что составляет 101% от годового плана в 170 тыс. га.
Из общего объема возвращенных земель 151,5 тыс. га — пастбища, 10,7 тыс. га — пашни и 9,1 тыс. га — земли иных категорий.
Цель работ — вернуть в экономический оборот выведенные из сельскохозяйственного использования земли, повысить их эффективность и обеспечить прозрачность управления земельными ресурсами. В дальнейшем эти территории будут использованы для новых сельскохозяйственных проектов и увеличения аграрного потенциала региона.
