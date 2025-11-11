В Абайской области продолжается масштабная работа по развитию транспортной инфраструктуры и модернизации мостов. Об этом сообщил аким региона Абай Берик Уали на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передаёт BAQ.KZ.

В 2025 году завершено строительство 184 км республиканской автодороги "Қалбатау – Майқапшағай", что укрепит внутренние и внешние транспортные связи региона, а также улучшит торгово-экономические отношения с соседними областями и Китаем.

Строительство автодороги "Талдыкорган – Қалбатау – Усть-Каменогорск" близится к завершению: на основной части трассы уложен асфальт и ведутся финальные работы.

Подписано соглашение с китайской компанией "China Railway Asia-Europe Construction Investment Co. LTD" о реализации обходной дороги вокруг города Семей. Проект планируется завершить к 2028 году на основе консорциума казахстанских и китайских предприятий.

На ремонт местных дорог в регионе в 2025 году выделено 21,4 млрд тенге: будет отремонтировано 358,8 км дорог, проведен средний ремонт 52 улиц в Семее, благоустроено 35 дворовых территорий, построены пешеходные и велосипедные дорожки, установлено освещение.

В Семее также ведется строительство нового четырехполосного моста с поддержкой Казахстана и Китая. В текущем году полностью заменено покрытие на подвесном и автогужевом мостах, ведется проектирование капитального ремонта подвесного моста.