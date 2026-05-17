В Абайской области модернизируют таможенный пост «Бақты»

Таможенный пост, расположенный на границе с Китайской Народной Республикой, является одним из важных объектов международного транспортно-логистического направления. С китайской стороны ему соответствует пункт пропуска «Покиту».

Главе региона доложили о текущем состоянии объекта и проводимых строительных работах в рамках модернизации поста. В настоящее время здесь ведется масштабная реконструкция. Основная цель проекта — увеличение пропускной способности, сокращение времени прохождения таможенных процедур и развитие транспортно-логистического потенциала между Казахстаном и Китаем.

В 2024 году на таможенном посту «Бахты» был введен в эксплуатацию временный модуль пассажирского терминала. Благодаря этому для физических лиц была открыта возможность пересечения таможенной границы в туристических целях. В настоящее время через пункт пропуска ежедневно проходят в среднем 6–8 автобусов и 300–350 пассажиров.

Кроме того, на посту функционируют два новых инспекционно-досмотровых комплекса. Это позволяет повысить эффективность таможенного контроля и значительно ускорить процесс оформления транспортных средств. Сегодня через пункт пропуска из Китайской Народной Республики в Казахстан ежедневно въезжают около 150 автомобилей, а из Казахстана в Китай выезжают порядка 250 автомобилей.

Планируется, что строительные работы будут полностью завершены во втором полугодии текущего года. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет около 70 процентов.

Аким области отметил важность таможенного поста для развития экономики региона и международных торговых связей, а также поручил завершить строительные работы качественно и в установленные сроки.