В Абайской области отремонтировали школу с трещинами

В ходе рабочей поездки в район Мақаншы аким области Берик Уали посетил среднюю школу-детский сад имени Бейсембая Сахариева в селе Бакты.

Учебное заведение было введено в эксплуатацию в 2016 году. В настоящее время здесь обучаются 363 школьника, а 115 детей охвачены дошкольным воспитанием. В школе работают 50 учителей и 12 воспитателей. Здание состоит из 7 блоков.

С 2022 года на стенах здания начали появляться трещины, и в целях обеспечения безопасности учащихся один из четырех блоков школы был закрыт. Во время поездки в район 15 марта прошлого года глава региона специально ознакомился с состоянием школы и поручил создать соответствующую комиссию для рассмотрения вопроса о признании объекта аварийным. Позже в образовательном учреждении были проведены капитальные ремонтные работы.

В ходе ремонта здание школы было полностью обновлено, а также выполнен ряд важных работ. В частности, в спортивном зале оборудованы современные раздевалки, душевые и санитарные комнаты. Кроме того, внутри школы установлены санитарные узлы, а в кабинете технологии обновлено напольное покрытие.

Аким области осмотрел внутренние помещения школы и ознакомился с её материально-технической базой. Он также отметил, что обеспечение безопасности и комфортных условий в образовательных учреждениях является одной из главных задач.

«Одна из наших главных задач — создать детям хорошие условия для получения образования. В школе проведены необходимые ремонтные работы, созданы комфортные условия для учеников и педагогов. Желаем вам успехов в работе», — сказал Берик Уали.

В этом году в сфере образования района Мақаншы планируется реализовать 5 проектов. Они будут осуществлены в 4 школах и 1 организации дополнительного образования.