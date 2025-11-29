Вице-министр промышленности и строительства РК Куандык Кажкенов в ходе рабочей поездки в Абайскую область ознакомился с реализацией проектов, направленных на обеспечение 100%-го доступа населения к централизованному водоснабжению, передаёт BAQ.KZ.

По информации министерства, в Семее ведётся строительство сетей протяжённостью 11 621 метра по улицам 2 Водная, пер. Клубный и Шлеева. На сегодня выполнено 8 253 метра — проект обеспечит водой более 400 жителей.

В селе Талица полностью проложено 6 635 метров сетей, работы продолжаются на водозаборном сооружении, насосной станции и электрообеспечении. По завершении централизованное водоснабжение получат 738 жителей.

В селе Переменовка (Ремки) Бородулихинского района строится 34 220 метров сетей, из которых уже уложено более 25 000 метров. Объект обеспечит водой 766 человек.

В селе Башкуль Бескарагайского района выполняется строительство и реконструкция 10 600 метров сетей. Уже проложено 10 400 метров труб, продолжаются работы по строительству насосной станции, водонапорной башни и монтажу резервуаров. Водоснабжение получат 420 жителей.

По итогам поездки вице-министр поручил усилить темпы строительно-монтажных работ и обеспечить их своевременное завершение. Министерство продолжит мониторинг реализации проектов.