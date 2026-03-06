В Абайской области продолжается системная работа по выявлению случаев двойного гражданства и обеспечению соблюдения требований законодательства, передает BAQ.KZ .

Управление миграционной службы департамента полиции Абайской области совместно с районными подразделениями усилило контроль за выявлением случаев двойного гражданства и проводит разъяснительную работу по требованиям миграционного законодательства Республики Казахстан.

Согласно статье 3 Закона «О гражданстве Республики Казахстан», гражданство другого государства за гражданином РК не признается. Лица, принявшие иностранное гражданство, обязаны в течение 30 суток уведомить об этом консульское учреждение Республики Казахстан или органы внутренних дел по месту жительства и оформить процедуру выхода из гражданства РК. Нарушение данного требования влечет административную ответственность.

С начала 2026 года на территории области Абай выявлено три факта двойного гражданства. Кроме того, за первые три месяца года управлением миграционной службы совместно с районными подразделениями зарегистрировано 43 заявления о выходе из гражданства РК.