  • 28 Мая, 14:04
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В АДГС разъяснили особенности отбора в Президентский молодежный кадровый резерв

Речь идет о шести направлениях.

Сегодня, 13:19
АВТОР
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BAQ.kz Сегодня, 13:19
Сегодня, 13:19
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Фото: BAQ.kz

С первого июня в Казахстане стартует очередной отбор в Президентский молодежный кадровый резерв. В этом году для кандидатов определили несколько направлений, таких как социальная политика и гражданское общество, развитие инфраструктуры, цифровизация и охрана окружающей среды. Прием документов продлится до 30 июня. В новом выпуске программы "Важная тема" на BAQ.kz заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы Салауат Муксимов расскажет, сколько резервистов планируют набрать в этот раз? И на какие должности они могут претендовать в будущем? Подробности обо всех этапах отбора смотрите в нашем интервью. 

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