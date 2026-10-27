В Администрации Президента Казахстана сменился руководитель отдела защиты информационных ресурсов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев произвел кадровые перестановки в Администрации Президента. Новым заведующим Отделом защиты информационных ресурсов назначен Нурболат Магзумов.

Соответствующее распоряжение опубликовано Акордой.

Нурболат Азаматович Магзумов сменил на этой должности Ержана Сейткулова, который освобожден от занимаемого поста отдельным распоряжением Президента.

Ержан Нураханович Сейткулов возглавлял Отдел защиты информационных ресурсов Администрации Президента с августа 2024 года. До этого он руководил Отделом информатизации и защиты информационных ресурсов.