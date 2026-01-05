Министр гражданской авиации Египта Самех Хефни сообщил о завершении подготовительных процедур, связанных с отменой так называемого "карта паспортного контроля" для прибывающих и вылетающих через египетские аэропорты, передает BAQ.KZ со ссылкой на Raya.

По его словам, этот шаг является частью комплексного плана по улучшению качества обслуживания пассажиров и упрощению процедур путешествия.

Как отметил министр, правительство Египта намерено отменить использование карты паспортного контроля с 1 февраля. Решение принято в координации с Министерство внутренних дел Египта, а также всеми заинтересованными ведомствами и технологическими компаниями. Целью инициативы является сокращение времени прохождения формальностей в аэропортах и снижение нагрузки на пассажиров.

Самех Хефни пояснил, что новая система будет основана на использовании современной электронной базы данных пассажиров, интегрированной с системой Advanced Passenger Information. Это позволит заранее проверять данные путешественников и, как следствие, ускорить процедуры въезда и выезда при прибытии и отправлении.

Министр также сообщил, что пакет новых мер предусматривает улучшение транспортных услуг внутри аэропортов, включая сервисы лимузинов и такси, а также увеличение числа банковских отделений для упрощения получения электронных виз E-Visa или виз по прибытии.

По словам Хефни, отмена карты паспортного контроля не является разовой мерой, а вписывается в единую стратегию модернизации аэропортовых услуг. Реализация этой инициативы направлена на повышение уровня сервиса в египетских аэропортах, формирование их положительного имиджа как первой точки контакта для гостей страны и, как следствие, на поддержку туристического сектора и укрепление конкурентоспособности Египта как международного туристического направления.